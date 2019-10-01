1 октября. Mossovetinfo.ru – Московские энергетики снизили температуру и давление в системах отопления в связи с потеплением, сообщается на официальной странице ПАО «МОЭК» в социальной сети Facebook.



Сообщается, что при стандартной для зимы температуре теплоносителя в 100-110 градусов, в настоящее время в магистральные сети подается теплоноситель температурой 75-77 градусов. Давление в теплосетях снижено с 11-14 до 7-9 атмосфер. В батареи в квартирах подается теплоноситель температурой 40-45 градусов.



Также сообщается, что отключать отопление из-за потепления не планируется, так как на корректное отключение необходимо порядка трех дней, а затем такое же время требуется на то, чтобы снова включить отопление.



Отопление в Москве начали подавать на социальные объекты 20 сентября. С 23 сентября началась подача отопления в жилые дома.