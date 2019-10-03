3 октября. Mossovetinfo.ru – Ежегодный форум «Молодой предприниматель Москвы» пройдет в столице 12 октября, сообщается на портале mos.ru.
«Приглашаем школьников и студентов, которые интересуются предпринимательством. Приходите послушать экспертов, пообщаться с талантливыми сверстниками, обменяться идеями и планами на будущее. Здесь вы можете найти единомышленников и даже сделать первые шаги к успешной карьере. 100 ребят и девушек по итогам форума получат возможность развивать свой проект в бизнес-акселераторе», - сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Ожидается, что в форуме примут участие около 15 тысяч студентов и школьников, которые планируют развивать свои бизнес-проекты. Они смогут услышать выступления известных спикеров, принять участие в тематических отраслевых сессиях и в конкурсе стартапов.
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