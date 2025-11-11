 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     14.11.2025 09:39

ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России

14 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации предотвращен террористический акт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц российского государства при посещении им захоронения близких родственников на «Троекуровском» кладбище, - сообщает ФСБ. Задержаны трое соучастников подготовки теракта.

«Для подготовки совершения убийства государственного деятеля украинские спецслужбы использовали завербованных нелегального мигранта из Центрально-Азиатского региона и двоих ранее судимых наркозависимых граждан Российской Федерации, задержанных в г. Москве, а также проживающего в Киеве Шамсова Джалолиддина Курбановича, 1979 г.р., разыскиваемого правоохранительными органами России за совершение убийства и незаконный оборот оружия», - отмечается в сообщении ФСБ.

В ходе проведенных мероприятий изъяты были изъяты средства связи, в которых обнаружена переписка задержанных с сотрудником украинских спецслужб в мессенджерах WhatsApp и Signal, подтверждающая подготовку покушения. Также изъята закамуфлированная под вазу с цветами камера видеонаблюдения с возможностью дистанционного управления и передачи данных за рубеж, использовавшаяся при подготовке диверсионно-террористического акта.

По данным ФСБ России, украинский режим, действуя под руководством западных спецслужб, готовит аналогичные преступления и в других российских регионах.

