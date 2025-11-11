Другие материалы
Город (Москва и область)
14.11.2025, 09:39
ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России
14 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации предотвращен террористич...
Город (Москва и область)
13.11.2025, 08:06
Гидрометцентр РФ предупредил о резком изменении погоды в ЦФО 15-16 ноября
13 ноября — Mossovetinfo.ru — До 23:00 мск субботы, 15 ноября, из-за резкого ухудшения погоды в Москве и регионе на трое су...
Город (Москва и область)
11.11.2025, 06:50
До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и области во вторник днем 11 ноября
11 ноября — Mossovetinfo.ru — До 7 градусов тепла ожидаются в Москве и Московской области днем во вторник 11 ноября. Об...