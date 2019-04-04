4 апреля. Mossovetinfo.ru – До конца августа в районах Басманный, Замоскворечье, Тверской, Хамовники, Мещанский и Дорогомилово появится 13 новых наземных пешеходных переходов, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Новые «зебры» будут организованы на следующих улицах:



улица Чаплыгина, дом 10; Овчинниковская набережная, дом 8, строение 2; Озерковская набережная, дом 30; улица Ильинка, дом 11/10, строение 1; улица Остоженка, дом 16; улица Можайский Вал, дом 10; Студенческая улица, дом 23; Брянская улица, дом 7; Большой Харитоньевский переулок, дом 2/7; Большой Харитоньевский переулок, дом 9; улица Рождественка, дом 12/1; Нижний Кисельный переулок, дом 3, строение 1; Варсонофьевский переулок, дом 8, строение 1.



Ранее сообщалось, что до конца года в Москве будет организовано более 100 новых пешеходных переходов. Адреса для организации остальных новых «зебр» находятся в проработке.