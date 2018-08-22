22 августа. Mossovetinfo.ru – Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов предложил вернуть автомобильное движение на Арбат (старый Арбат), сообщает ТАСС со ссылкой на слова Кузнецова в прямом эфире радиостанции «Говорит Москва».
По мнению Кузнецова, старый Арбат является слишком длинным для пешеходной зоны, а «нормальное, корректное движение, со светофорами, на невысокой скорости» оживит улицу, и дисциплинирует людей.
Движение автомобилей по улице Арбат было закрыто в 1986 году. Были отремонтированы фасады зданий, вместо асфальта уложили брусчатку, в центре улицы появились газоны с цветами, а вдоль улицы были установлены фонари в ретро-стиле. С тех пор улица является главной пешеходной зоной и одним из самых популярных мест столицы.
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