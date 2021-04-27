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Город (Москва и область)     27.04.2021 15:17

Игорь Войстратенко назначен главой Мосгосстройнадзора

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Теги:  Сергей Собянин  Собянин  назначения  Мосгосстройнадзор  Игорь Войстратенко 

27 апреля. Mossovetinfo.ru — Игорь Войстратенко назначен председателем комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзора), соответствующее распоряжение Сергея Собянина опубликовано на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Ранее Войстратенко занимал должность первого заместителя Мосгосстройнадзора.

Возглавлявший Мосгосстройнадзор с февраля 2014 года Олег Антосенко скончался 23 апреля на 63-м году жизни.

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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  Собянин  назначения  Мосгосстройнадзор  Игорь Войстратенко 

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