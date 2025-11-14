Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс

19 ноября — Mossovetinfo.ru — Дептранс Москвы рекомендует использовать метро для поездок по городу в связи с возможными ограничениями движения.



«В центре возможны локальные ограничения движения. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», - сообщил Дептранс в своем телеграм-канале утром в среду 19 ноября.



Также в сообщении отмечается, что «сегодня в городе возможно образование гололедицы» и рекомендуется выезжать только на зимней резине.



Накануне, по информации Дептранса, временные ограничения движения вводились в том числе на:

Боровицкой площади;

Кремлёвской набережной.

Тверской улице;

Новоарбатском мосту;

улице Лобачевского;

проспекте Вернадского;

съезде с ТТК на Ленинский проспект;

внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта

съезде с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе.