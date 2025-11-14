 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     19.11.2025 08:10

Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  движение  ограничение  Дептранс 

19 ноября — Mossovetinfo.ru — Дептранс Москвы рекомендует использовать метро для поездок по городу в связи с возможными ограничениями движения.

«В центре возможны локальные ограничения движения. Для поездок по городу рекомендуем использовать метро. Так вы сэкономите время в пути», - сообщил Дептранс в своем телеграм-канале утром в среду 19 ноября.

Также в сообщении отмечается, что «сегодня в городе возможно образование гололедицы» и рекомендуется выезжать только на зимней резине.

Накануне, по информации Дептранса, временные ограничения движения вводились в том числе на:
Боровицкой площади;
Кремлёвской набережной.
Тверской улице;
Новоарбатском мосту;
улице Лобачевского;
проспекте Вернадского;
съезде с ТТК на Ленинский проспект;
внутренней стороне МКАД в районе Ленинского проспекта
проспекте Вернадского. Объезд через Мичуринский проспект;
съезде с ТТК на Ленинский проспект. Объезд через улицу Вавилова;
съезде с внутренней стороны МКАД на Киевское шоссе.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  движение  ограничение  Дептранс 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:10 Город (Москва и область) Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс

09:09 Происшествия ВСУ атаковали две ТЭС в ДНР, обесточены многие населенные пункты

10:22 В России От введения технологического сбора допдоходы составят порядка 218 млрд руб. в 2026-2028 гг.

09:56 Происшествия Мать шестилетнего ребенка, чью голову нашли в Гольяново, призналась в его убийстве

09:48 Город (Москва и область) В столичном регионе ударили декабрьские морозцы - синоптик

Актуальные материалы

20:45 В мире Трамп заявил, что встретится с Путиным в Будапеште

21:38 В мире «Крайне враждебными» назвал Трамп решение Китая ограничить экспорт редкоземельных элементов

16:25 В мире Соглашение о Силе Сибири-2 стало дипломатической победой Путина – Блумберг

09:05 В мире Путин: РФ и Китай одинаково смотрят на продвижение справедливого мироустройства

09:52 Общество Школьные чаты в Москве переведут в мессенджер Мах

21:33 В мире Путин провел в Кремле Совещание по итогам российско-американской встречи в верхах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru