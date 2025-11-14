Другие материалы
-
Город (Москва и область)
19.11.2025, 08:10
Из-за ограничений в центре Москвы рекомендуется использовать метро - Дептранс
19 ноября — Mossovetinfo.ru — Дептранс Москвы рекомендует использовать метро для поездок по городу в связи с возможн...
-
Город (Москва и область)
16.11.2025, 09:48
В столичном регионе ударили декабрьские морозцы - синоптик
16 ноября — Mossovetinfo.ru — «В ночь, благодаря антициклону, погода в столичном регионе улучшилась, и ударили морозц...
-
Город (Москва и область)
14.11.2025, 09:39
ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников России
14 ноября — Mossovetinfo.ru — Федеральной службой безопасности (ФСБ) Российской Федерации предотвращен террористич...