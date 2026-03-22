О выходе США из НАТО всерьез задумался и заявляет Трамп

1 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент США Дональд Трамп заявил The Telegraph, что всерьез задумался о выходе США из НАТО после отказа альянса помочь в операции против Ирана и это уже не подлежит пересмотру.



«НАТО никогда не оказывало на меня влияния. Я всегда знал, что они — бумажные тигры», и президент России Владимир Путин, кстати, тоже это знает, — сказал Трамп.



Трамп в то же время отметил, что в отсутствие помощи от союзников «было сложно поверить». Он отметил, что «лишь сказал «Эй» и не слишком требовал их участия». По его мнению, страны НАТО должны были автоматически принять участие в войне.



«Мы были везде автоматически, включая Украину. Украина не была нашей проблемой. Это был тест, и мы были рядом с ними, и мы всегда были бы рядом с ними. Они не были рядом с нами», — добавил он.



Также американский лидер допустил, что Вашингтон может прекратить финансовую поддержку НАТО из-за подобных действий альянса.



Также Трамп обещал, что НАТО ждет «очень плохое будущее», если государства-члены откажутся помогать США в разблокировке Ормузского пролива.



Также Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что США должны провести переоценку ценности НАТО по завершении войны в Иране. Однако окончательное решение остается за президентом Трампом, добавил он.



Ранее Вашингтон получил отказ от Германии, Франции, Италии и Испании об отправке кораблей в Ормузский пролив. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что НАТО — оборонительный альянс, а не интервенционистский.



Накануне лидер турецкой партии Vatan (Родина) Догу Перинчек заявил РИА Новости, что намерен выступить с инициативой создания платформы по выходу Турции из НАТО. Мы призовём все политические силы поддержать выход из НАТО и создать альтернативный стратегический альянс, - заявил Перинчек.