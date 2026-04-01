01.04.2026 09:10

Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 23:00 мск 5 апреля объявили в Москве

Теги:  Москва  Подмосковье  Гидрометцентр  погода  апрель  оранжевый уровень  опасность  снег  холод 

1 апреля — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности в течение ближайших пяти суток из-за жаркой погоды объявили в Москве и Подмосковье, сообщил Гидрометцентр РФ.

Оранжевый уровень будет действовать до 23:00 мск воскресенья, 5 апреля. Данный уровень предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь градусов в восьми областях России в первые дни апреля. Юго-восточные воздушные потоки из Казахстана и Средней Азии обеспечат теплую погоду в областях, однако к концу недели западные потоки снизят температуру.

В Москве и Подмосковье с 1 по 5 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 7 и более градусов, — сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем 1 апреля воздух в столице прогреется до 17−19 градусов, по области — от плюс 14 до плюс 19 градусов.

Также отметим, что в Министерстве энергетики Подмосковья назвали отключение отопления в многоквартирных домах Московской области в настоящее время преждевременным ввиду возможного возвращения холодов.

В Гидрометцентре РФ отмечают, что апрель является самым переменчивым месяцем в году, следует подготовиться к колебаниям температуры и неоднородности погоды и нельзя исключать, что дальше возвратятся холод, снег. Кроме того, отмечается, что снег в центральной полосе России возможен даже в мае.

Лента новостей

19:56 Другое Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов

16:35 Город (Москва и область) Министр обороны и мэр Москвы осмотрели новое здание военкомата - единый пункт призыва

16:02 Власть Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Андрея Коробку за мошенничество

15:47 Происшествия Экс-замдиректора Росгвардии Милейко взяли под стражу в зале суда

20:01 Происшествия 14 лет лишения свободы назначил суд экс-губернатору Курской области Смирнову

Актуальные материалы

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

