Оранжевый уровень погодной опасности из-за жары до 23:00 мск 5 апреля объявили в Москве

1 апреля — Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности в течение ближайших пяти суток из-за жаркой погоды объявили в Москве и Подмосковье, сообщил Гидрометцентр РФ.



Оранжевый уровень будет действовать до 23:00 мск воскресенья, 5 апреля. Данный уровень предупреждает об опасных метеорологических условиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.



Температура воздуха будет превышать климатическую норму на семь градусов в восьми областях России в первые дни апреля. Юго-восточные воздушные потоки из Казахстана и Средней Азии обеспечат теплую погоду в областях, однако к концу недели западные потоки снизят температуру.



В Москве и Подмосковье с 1 по 5 апреля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха, превышающей климатическую норму на 7 и более градусов, — сообщили в Гидрометцентре РФ.



Днем 1 апреля воздух в столице прогреется до 17−19 градусов, по области — от плюс 14 до плюс 19 градусов.



Также отметим, что в Министерстве энергетики Подмосковья назвали отключение отопления в многоквартирных домах Московской области в настоящее время преждевременным ввиду возможного возвращения холодов.



В Гидрометцентре РФ отмечают, что апрель является самым переменчивым месяцем в году, следует подготовиться к колебаниям температуры и неоднородности погоды и нельзя исключать, что дальше возвратятся холод, снег. Кроме того, отмечается, что снег в центральной полосе России возможен даже в мае.