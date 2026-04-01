03.04.2026 18:50

Собянин уволил главного архитектора Москвы Кузнецова

Теги:  Москва  главный архитектор  увольнение  Кузнецов 

3 апреля — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин уволил с госслужбы с формулировкой «по собственному желанию» главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Напомним, что 3 декабря 2025 года Сергей Собянин в целях совершенствования структуры органов исполнительной власти города Москвы подписал постановление 2993-ПП о реорганизации Департамента градостроительной политики города Москвы путем присоединения к нему Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

x

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  главный архитектор  увольнение  Кузнецов 

