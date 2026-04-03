6 апреля — Mossovetinfo.ru — Бывшего губернатора области Алексея Смирнова суд Курска признал виновным по двум эпизодам ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей по делу о взятках и хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.
Смирнов признал вину в получении взяток и заключил досудебное соглашение. Причиной своих действий, выступая с последним словом, Смирнов назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии.
Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем официальном аккаунте написал, что «жирная, но не финальная точка в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений Курской области».
«Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать. Правительство Курской области со своей стороны и впредь намерено этому только способствовать», - также сообщил Хинштейн.
«Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать всё, чтобы выжигать её калёным железом, тем более, что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный», - подчеркнул Хинштейн.
Смирнов возглавлял Курскую область с 15 мая по 5 декабря 2024 года. С 16 марта 2021 года был первым заместителем губернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года — председателем Правительства Курской области при губернаторе Романе Старовойте
. До Курска Смирнов занимал должности замглавы Сергиева Посада и первого замминистра строительства Московской области.
5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и также назначил врио губернатора Хинштейна.
В середине апреля 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.