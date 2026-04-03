 
Актуальные темы: переговоры
Происшествия     06.04.2026 20:01

14 лет лишения свободы назначил суд экс-губернатору Курской области Смирнову

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Курская область  фортификации  оборона  безопасность  хищение  суд  приговор  экс-губернатор  Смирнов 

6 апреля — Mossovetinfo.ru — Бывшего губернатора области Алексея Смирнова суд Курска признал виновным по двум эпизодам ч.6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 400 миллионов рублей по делу о взятках и хищениях при строительстве фортификационных сооружений. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Курской области.

Смирнов признал вину в получении взяток и заключил досудебное соглашение. Причиной своих действий, выступая с последним словом, Смирнов назвал излишнюю исполнительность и последствия полученной контузии.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем официальном аккаунте написал, что «жирная, но не финальная точка в деле о коррупции при строительстве оборонительных сооружений Курской области».

«Органы следствия расследуют ещё целый ряд коррупционных уголовных дел, по которым проходит в том числе и экс-губернатор Смирнов. И число этих дел, уверен, будет только возрастать. Правительство Курской области со своей стороны и впредь намерено этому только способствовать», - также сообщил Хинштейн.

«Приговор Смирнову — это приговор той масштабной коррупции, которая, увы, цвела в регионе пышным цветом последние годы. Будем делать всё, чтобы выжигать её калёным железом, тем более, что сегодняшний приговор — отнюдь не финальный», - подчеркнул Хинштейн.

Смирнов возглавлял Курскую область с 15 мая по 5 декабря 2024 года. С 16 марта 2021 года был первым заместителем губернатора Курской области, одновременно с августа 2022 года — председателем Правительства Курской области при губернаторе Романе Старовойте. До Курска Смирнов занимал должности замглавы Сергиева Посада и первого замминистра строительства Московской области.

5 декабря 2024 года президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и также назначил врио губернатора Хинштейна.

В середине апреля 2025 года Мещанский суд Москвы арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве.
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе.

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Курская область  фортификации  оборона  безопасность  хищение  суд  приговор  экс-губернатор  Смирнов 

Возврат к списку

Лента новостей

20:01 Происшествия 14 лет лишения свободы назначил суд экс-губернатору Курской области Смирнову

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru