Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с Днём геолога

5 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём геолога, отметив, что «только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых». Текст поздравления размещен на сайте Кремля.



Президент отметил, что «успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья».



«Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», - также отмечается а поздравлении.



С профессиональным праздником геологов также поздравили Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, пожелав дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего. Тексты поздравлений размещены на сайте Правительства России.



«Геология – одна из тех отраслей, которые определяют экономическую мощь и технологический суверенитет нашей страны. Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой. Наличие примерно 230 видов полезных ископаемых позволяет нам входить в число мировых лидеров по запасам природного газа, алмазов, золота, никеля, угля и других ресурсов», - отметил в поздравлении Дмитрий Патрушев.



Профессиональный праздник геологов отмечают в первое воскресенье апреля. В нынешнем году День геолога отмечается в 60 раз.