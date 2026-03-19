Власть     05.04.2026 10:24

Путин поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с Днём геолога

Теги:  День геолога  Путин  Мишустин  Патрушев  поздравление 

5 апреля — Mossovetinfo.ru — Президент поздравил российских геологов и ветеранов отрасли с профессиональным праздником – Днём геолога, отметив, что «только за прошедший год было открыто 41 нефтегазоконденсатное месторождение и 276 месторождений твёрдых полезных ископаемых». Текст поздравления размещен на сайте Кремля.

Президент отметил, что «успешно реализуются крупные проекты в Арктике и на континентальном шельфе, надёжно обеспечивается воспроизводство основных видов минерального сырья».

«Вы посвятили себя непростой, но исключительно важной профессии, требующей от человека глубоких, основательных знаний и особых личных качеств – выдержки и самоотдачи, товарищеской взаимовыручки и преданности избранному делу. Эти высокие нравственные принципы, крепкие профессиональные традиции передаются из поколения в поколение, служат эффективному решению стоящих перед работниками отрасли задач», - также отмечается а поздравлении.

С профессиональным праздником геологов также поздравили Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин и Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Патрушев, пожелав дальнейших успехов, крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего. Тексты поздравлений размещены на сайте Правительства России.

«Геология – одна из тех отраслей, которые определяют экономическую мощь и технологический суверенитет нашей страны. Россия обладает уникальной минерально-сырьевой базой. Наличие примерно 230 видов полезных ископаемых позволяет нам входить в число мировых лидеров по запасам природного газа, алмазов, золота, никеля, угля и других ресурсов», - отметил в поздравлении Дмитрий Патрушев.

Профессиональный праздник геологов отмечают в первое воскресенье апреля. В нынешнем году День геолога отмечается в 60 раз.

Другие материалы

Лента новостей

19:56 Другое Пользователям MAX стала доступна лента рекомендаций каналов

16:35 Город (Москва и область) Министр обороны и мэр Москвы осмотрели новое здание военкомата - единый пункт призыва

16:02 Власть Суд на два месяца арестовал вице-губернатора Кубани Андрея Коробку за мошенничество

15:47 Происшествия Экс-замдиректора Росгвардии Милейко взяли под стражу в зале суда

20:01 Происшествия 14 лет лишения свободы назначил суд экс-губернатору Курской области Смирнову

Актуальные материалы

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001