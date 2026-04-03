41 горняк заблокирован в шахте В ЛНР в результате удара украинских военных

6 апреля — Mossovetinfo.ru — 41 горняк шахты «Белореченская» заблокированы под землей в результате ночного удара украинских военных по территории ЛНР. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. Он также подчеркнул, что все необходимые службы предпринимают меры по спасению горняков и подключению шахты к электроснабжению.



Ночью ВСУ ударили по территории шахты Белореченская, повреждена электроподстанция. Аварийное отключение света застигло 41 работника шахты, сейчас они находятся под землей. С ними уже установлена связь, запас питьевой воды у них есть, - сообщил Пасечник.