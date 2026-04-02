Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский – согласился

10 апреля — Mossovetinfo.ru — 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.



«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года », - сообщает сайт Кремля.



Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период. «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», - также сообщает сайт Кремля.



«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.



Украина готова действовать зеркально в ответ на пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.