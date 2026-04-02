10.04.2026 08:12

Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский – согласился

10 апреля — Mossovetinfo.ru — 9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», - сообщает сайт Кремля.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов и начальник Генштаба Валерий Герасимов получили указания остановить боевые действия в указанный период. «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», - также сообщает сайт Кремля.

«Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – говорится в сообщении Кремля.

Украина готова действовать зеркально в ответ на пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Лента новостей

14:57 Общество Верховный суд признал «Международный Мемориал» (*) экстремистской организацией и запретил в РФ

13:50 Город (Москва и область) В Пасхальную ночь транспорт Москвы продлит свою работу

19:37 Происшествия Обращено в доход государства имущество экс-замгубернатора Кубани Минаковой - ГП

08:23 В мире США и Иран договорились о временном прекращении огня

Актуальные материалы

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

