Мнения     11.04.2026 05:26

Лавров: урегулировать конфликт на Украине невозможно без гарантий безопасности для России

11 апреля — Mossovetinfo.ru — Урегулировать конфликт на Украине невозможно без гарантий безопасности для России, но Европа добивается гарантий только для Киева, - для режима, который будет продолжать истреблять все русское а заодно притеснять венгерское, болгарское, румынское. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Его слова приведены на сайте МИДа в материале ответ Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова на вопрос СМИ.

«Теперь, когда на горизонте обозначилась перспектива политико-дипломатического урегулирования, Евросоюз, добиваясь места за столом переговоров, заговорил о необходимости предоставления твердых гарантий безопасности Украине как ключевого элемента мирного решения», - сказал Лавров.

«Опущу, что никто в Евросоюзе ни слова не сказал о гарантиях безопасности России, без чего конфликт не преодолеть, но возникает вопрос: а кому Евросоюз хочет предоставить эти гарантии? Режиму, который будет продолжать истреблять все русское? А заодно притеснять все венгерское, болгарское, румынское?

Понятно, что задавать этот вопрос Брюсселю бессмысленно. Там готовы идти на все, в том числе и растаптывать некогда декларированные собственные – оказавшиеся лживыми – ценности и идеалы, ради утопической цели – стратегического поражения России. Для этого все средства хороши», - подчеркнул глава МИД, также пояснивший свои выводы, аргументы.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский – согласился.

«В связи с приближающимся православным праздником Пасхи (Светлого Христова Воскресения) объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года», - сообщил сайт Кремля.

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МИД  Россия  безопасность  гарантии  СВО  Путин  цели  Европа  США 

Другие материалы

Лента новостей

05:26 Мнения Лавров: урегулировать конфликт на Украине невозможно без гарантий безопасности для России

19:24 Происшествия За призывы к убийству президента России задержан житель Москвы - УФСБ

08:12 В мире Путин объявил пасхальное перемирие, Зеленский – согласился

14:57 Общество Верховный суд признал «Международный Мемориал» (*) экстремистской организацией и запретил в РФ

13:50 Город (Москва и область) В Пасхальную ночь транспорт Москвы продлит свою работу

Актуальные материалы

20:27 Город (Москва и область) Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия»

11:44 В России Отключения мобильного интернета это «новая нормальность» — Боярский, Госдума

14:32 Мнения Инициативу про «обвинительную информацию» возможно Госдума рассматривать не будет - Володин

01:50 В мире Путин и Трамп обсудили вопросы по конфликтам в Украине и Ирану - Дмитриев

22:37 Власть Размещение рекламы в Telegram является нарушением закона о рекламе РФ - ФАС

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

