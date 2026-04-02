11.04.2026 05:58

Участники миссии Artemis II, облетевшие Луну, вернулись на Землю - NASA

Теги:  Артемида-II  Artemis II  Луна  полет  облет  пилотируемый  СЩА  NASA  Рид Уайзман  Виктор Гловер и Кристина Кох  Джереми Хансен 

11 апреля — Mossovetinfo.ru — Астронавты миссии «Артемида-II» приводнились в 11 апреля в 03:07 мск. у побережья Калифорнии после исторического путешествия вокруг Луны, сообщили в NASA.

«Добро пожаловать домой... Астронавты миссии Artemis II приводнились в 20:07 по восточному времени, завершив свою историческую 10-дневную миссию вокруг Луны», — говорится в публикации NASA в своем аккаунте в соцсетях.

3 апреля корабль Orion с астронавтами вышел на траекторию полёта к Луне. Во время миссии Artemis II астронавты — Рид Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох из NASA, а также Джереми Хансен из Канадского космического агентства — совершили пилотируемый облёт Луны.

Астронавты улетели дальше от Земли, чем кто-либо за всю историю человечества, побив рекорд, установленный «Аполлоном-13» в 1970 году. Астронавты удалились от планеты на 406 608 км., это на 6437 км больше рекорда экспедиции «Аполлон 13».

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Артемида-II  Artemis II  Луна  полет  облет  пилотируемый  СЩА  NASA  Рид Уайзман  Виктор Гловер и Кристина Кох  Джереми Хансен 

05:58 Другое Участники миссии Artemis II, облетевшие Луну, вернулись на Землю - NASA

