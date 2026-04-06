Происшествия     07.04.2026 15:47

Экс-замдиректора Росгвардии Милейко взяли под стражу в зале суда

Теги:  Милейко  Шальнов  Росгвардия  вещевое имущество  хищение  суд  приговор  ФСБ 

7 апреля — Mossovetinfo.ru — Бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко после ужесточения приговора по делу о хищении 250 миллионов рублей взяли под стражу, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.

Сегодня суд по требованию прокуратуры с 7 до 8,5 лет ужесточил приговор Милейко.

Милейко взять под стражу в зале суда, - решила судебная коллегия.

Определение суда фигурант дослушивал уже в «аквариуме», рядом с директором ООО СпецШвейСнаб Игорем Шальновым, ещё одним обвиняемым. Шальнову ужесточили приговор с 6,5 до 8 лет.

Напомним, что 20 января Московским гарнизонным военным судом вынесен обвинительный приговор бывшему заместителю директора Росгвардии генерал-лейтенанту Милейко С.И. и руководителю ООО «Спецшвейснаб» гражданину РФ Шальнову И.В., осуществившим хищение в составе организованной группы бюджетных средств в особо крупном размере, выделенных Росгвардии на закупку вещевого имущества. Об этом сообщила пресс-служба Управления ФСБ России по Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации (Управление ФСБ России по ФСВНГ).

Также сообщалось, что «цена контрактов завышена на 30%. Ущерб государству составил 388 млн рублей».

