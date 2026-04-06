08.04.2026 19:37

Обращено в доход государства имущество экс-замгубернатора Кубани Минаковой - ГП

Теги:  Краснодарский край  экс-замгубернатора  Минкова  Коробка  имущество  конфискация  экс губернатор  Чуб 

8 апреля — Mossovetinfo.ru — По иску Генпрокуратуры России в доход государства обращено имущество бывшего заместителя губернатора Анны Миньковой и ее родственников более чем на 330 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Сегодня Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему заместителю Губернатора Краснодарского края Анне Миньковой, а также ее родственникам на которых Минькова с целью конспирации реального имущественного положения оформляла нажитые активы.
Установлено, что экс-чиновник в период нахождения в указанной должности приобрела объекты недвижимости на территории Краснодарского края, а также транспортные средства. В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше 7 тыс. квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы.

Требования надзорного ведомства удовлетворены. В доход государства обращено имущество более чем на 330 млн рублей. По ходатайству прокурора судебное решение обращено к немедленному исполнению.

Накануне Генпрокуратура России сообщила, что предъявила и направила в Никулинский районный суд Москвы исковое заявления о взыскании в пользу государства активов экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 млрд рублей. В сообщении отмечено, что в ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры установлено, что бывший заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов совместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств общей рыночной стоимостью свыше 6 млрд рублей.

Накануне по требованию Генпрокуратуры вице-губернатор Андрей Коробка освобожден с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Также суд постановил изъять в пользу государства активы ответчиков стоимостью свыше 10 миллиардов рублей. В том числе 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи гектаров, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, 12 коммерческих организаций и права аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель. Также судом досрочно прекращены полномочия депутата Совета Первореченского сельского поселения Динского района Коробки Григория Николаевича и полномочия депутатов Совета депутатов муниципального образования Динской район Ильченко Юрия Васильевича и Пелихова Ярослава Владиславовича. Также в доход государства обращены все денежные средства ответчиков, включая наличные денежные средства, а также денежные средства, находящееся на банковских счетах, в персональных банковских ячейках и (или) сейфах, металлических счетах (счетах в драгоценных металлах), доли в уставных капиталах, акции, иные ценные бумаги, в том числе именные ценные бумаги паевых инвестиционных фондов, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности.

Также Генпрокуратура РФ добивается конфискации активов бывшего губернатора Ростовской области Владимира Чуба и 12 других лиц, включая известных бизнесменов. Надзорное ведомство обратилось в Октябрьский районный суд Краснодара 7 апреля.

x

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Краснодарский край  экс-замгубернатора  Минкова  Коробка  имущество  конфискация  экс губернатор  Чуб 

