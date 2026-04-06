Анне Миньковой, а также ее родственникам

Алексей Семенов

изъять в пользу государства активы ответчиков стоимостью свыше 10 миллиардов рублей

8 апреля — Mossovetinfo.ru — По иску Генпрокуратуры России в доход государства обращено имущество бывшего заместителя губернатора Анны Миньковой и ее родственников более чем на 330 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.Сегодня Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел исковое заявление Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему заместителю Губернатора Краснодарского краяна которых Минькова с целью конспирации реального имущественного положения оформляла нажитые активы.Установлено, что экс-чиновник в период нахождения в указанной должности приобрела объекты недвижимости на территории Краснодарского края, а также транспортные средства. В частности, речь идет о пяти земельных участках, трех жилых домах, четырех квартирах и трех нежилых помещениях общей площадью свыше 7 тыс. квадратных метров, а также шести автомобилях, стоимость которых значительно превышала ее легальные доходы.Требования надзорного ведомства удовлетворены. В доход государства обращено имущество более чем на 330 млн рублей. По ходатайству прокурора судебное решение обращено к немедленному исполнению.Накануне Генпрокуратура России сообщила, что предъявила и направила в Никулинский районный суд Москвы исковое заявления о взыскании в пользу государства активов экс-замминистра транспорта и связанных с ним лиц более чем на 6 млрд рублей. В сообщении отмечено, что в ходе надзорных мероприятий органами прокуратуры установлено, чтосовместно с экс-руководителями ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств общей рыночной стоимостью свыше 6 млрд рублей.Накануне по требованию Генпрокуратурыосвобожден с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Также суд постановил. В том числе 135 земельных участков общей площадью 1,8 тысячи гектаров, 114 жилых и нежилых помещений общей площадью более 130 тысяч квадратных метров, 12 коммерческих организаций и права аренды на 12,5 тысячи гектаров плодородных земель. Также судом досрочноСовета Первореченского сельского поселения Динского районаСовета депутатов муниципального образования Динской район. Также в доход государства обращены все денежные средства ответчиков, включая наличные денежные средства, а также денежные средства, находящееся на банковских счетах, в персональных банковских ячейках и (или) сейфах, металлических счетах (счетах в драгоценных металлах), доли в уставных капиталах, акции, иные ценные бумаги, в том числе именные ценные бумаги паевых инвестиционных фондов, цифровые финансовые активы, цифровая валюта, драгоценности, другие предметы роскоши и иные ценности.Также Генпрокуратура РФ добивается конфискации активов, включая известных бизнесменов. Надзорное ведомство обратилось в Октябрьский районный суд Краснодара 7 апреля.