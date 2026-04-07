За призывы к убийству президента России задержан житель Москвы - УФСБ

10 апреля — Mossovetinfo.ru — Задержан житель города Москвы, 1997 года рождения, причастный к осуществлению призывов к террористической деятельности - с призывом к убийству президента Российской Федерации. Об этом сообщается в материалах для СМИ, распространенных УФСБ России по городу Москве и Московской области (далее – УФСБ).



«Установлено, что злоумышленник, используя мессенджер «Телеграм», опубликовал комментарий с призывом к убийству президента Российской Федерации. В ходе следственных действий по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты средства связи, которые применялись фигурантом», - сообщает УФСБ.



На основании представленных результатов оперативно-разыскной деятельности Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по ВАО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»).



Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Максимальный срок лишения свободы по инкриминируемой статье составляет 7 лет.



Отмечается, что задержание жителя города Москвы, 1997 года рождения осуществлено УФСБ во взаимодействии с ЦПЭ ГУ МВД России по городу Москве при силовой поддержке СОБР «Столица» ГУ Росгвардии по городу Москве.



Фото: стоп-кадр с видео УФСБ России по городу Москве и Московской области