Общество     09.04.2026 14:57

Верховный суд признал «Международный Мемориал» (*) экстремистской организацией и запретил в РФ

9 апреля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд России в качестве суда первой инстанции рассмотрел заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал» (*) экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории Российской Федерации.

Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

РИА Новости сообщает, что в рассказали в Верховном Суде РФ рассказали, что «Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления. В отношении шести лиц вынесены обвинительные приговоры за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.

Там подчеркнули, что деятельность Мемориала (*) носит ярко выраженный антироссийский характер, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелировании исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей».

29 декабря 2021 года руководитель фракции Справедливая Россия в Госдуме и лидер партии Сергей Миронов заявил Радио Sputnik, комментируя решение Верховного суд РФ от 28 декабря о ликвидации международное общество «Мемориал» (*) :

- закрытие «Мемориала» (*) -признан иноагентом на территории России) создает угрозу повторения в России «большого террора», государство берет на себя большую ответственность перед народом за данное решение.

Также С.Миронов в своем аккаунте mironovonline в Telegram написал, что считает решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (*) (признан в РФ НКО-иноагентом), удовлетворив иск столичной прокуратуры.

Накануне, 8 апреля 2026 г., норвежский Нобелевский комитет осудил попытку России криминализировать организацию «Мемориал» (*), отметив, что «если иск будет удовлетворен, вся деятельность организации «Мемориал» (*) будет криминализирована. Любой, кто принимает участие в работе «Мемориала» (*), финансирует её или даже распространяет опубликованные материалы, рискует быть заключенным в тюрьму».

Полный текст заявления Нобелевского комитета от 08.04.2026 г. за подписью Йоргена Ватне Фриднеса - Председателя Норвежского Нобелевского комитета:

«Норвежский Нобелевский комитет глубоко обеспокоен последней попыткой российских властей уничтожить организацию «Мемориал» (*) — одного из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года — путем попытки объявить «Международное движение «Мемориал» (*) (несуществующую организацию) экстремистской организацией.

«Комитету стало известно, что Министерство юстиции России подало иск в Верховный суд с просьбой о присвоении такого статуса. Судебное разбирательство назначено на 9 апреля и, как сообщается, пройдет в закрытом режиме. Представители организации «Мемориал» официально не уведомлены, и ни общественность, ни юристы «Мемориала» (*) не будут иметь доступа к тексту какого-либо решения. Комитет рассматривает это как преднамеренное сокрытие информации с целью защиты незаконных действий от международного контроля.

Если иск будет удовлетворен, вся деятельность организации «Мемориал» (*) будет криминализирована. Любой, кто принимает участие в работе «Мемориала» (*), финансирует её или даже распространяет опубликованные материалы, рискует быть заключенным в тюрьму.

Организация «Мемориал» была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и жертв репрессий советской эпохи. Признание такой организации экстремистской является оскорблением основополагающих ценностей человеческого достоинства и свободы выражения мнения.

Норвежский Нобелевский комитет призывает российские власти немедленно отозвать это заявление и прекратить все преследования организации «Мемориал» (*) и ее членов. Комитет также призывает всех международных участников четко высказаться и принять все доступные меры для защиты тех, кто находится в опасности внутри России».

(*) --- «Мемориал» Мемориал, организация «Мемориал», центр «Мемориал», правозащитный центр «Мемориал», международный «Мемориал», «Международный Мемориал», «Международное движение «Мемориал», Международное общественное движение «Мемориал», --- признаны официальными органами, властями, судами в России – иноагентами, НКО-иноагентами, их деятельность запрещена на территории РФ, организации ликвидированы судами, признаны экстремистскими организациями с запретом деятельности на территории Российской Федерации.


ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru