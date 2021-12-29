9 апреля — Mossovetinfo.ru — Верховный суд России в качестве суда первой инстанции рассмотрел заявление о признании Международного общественного движения «Мемориал» (*) экстремистской организацией и запретил его деятельности на территории Российской Федерации.
Дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.
РИА Новости
сообщает, что в рассказали в Верховном Суде РФ рассказали, что «Под воздействием деструктивной идеологии, на которой базируется деятельность организации, ее участники совершают экстремистские преступления
. В отношении шести лиц вынесены обвинительные приговоры за
публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, организацию деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации.
Там подчеркнули, что деятельность Мемориала (*) носит ярко выраженный антироссийский характер
, направлена на уничтожение фундаментальных основ российской государственности, нарушение территориальной целостности, нивелировании исторических, культурных, духовных и нравственных ценностей».
29 декабря 2021
года руководитель фракции Справедливая Россия в Госдуме и лидер партии Сергей Миронов заявил
Радио Sputnik, комментируя решение Верховного суд РФ от 28 декабря о ликвидации международное общество «Мемориал» (*) :
- закрытие «Мемориала» (*) -признан иноагентом на территории России) создает угрозу повторения в России «большого террора», государство берет на себя большую ответственность перед народом за данное решение.
Также С.Миронов в своем аккаунте mironovonline в Telegram написал, что считает решение Верховного суда фатальной ошибкой, государство провалило экзамен по собственной истории.
29 декабря 2021 года Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (*) (признан в РФ НКО-иноагентом), удовлетворив иск столичной прокуратуры.
Накануне, 8 апреля 2026 г., норвежский Нобелевский комитет осудил попытку России криминализировать организацию «Мемориал» (*), отметив, что «если иск будет удовлетворен, вся деятельность организации «Мемориал» (*) будет криминализирована. Любой, кто принимает участие в работе «Мемориала» (*), финансирует её или даже распространяет опубликованные материалы, рискует быть заключенным в тюрьму».
Полный текст заявления Нобелевского комитета от 08.04.2026 г. за подписью Йоргена Ватне Фриднеса - Председателя Норвежского Нобелевского комитета:
«Норвежский Нобелевский комитет глубоко обеспокоен последней попыткой российских властей уничтожить организацию «Мемориал» (*) — одного из лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года — путем попытки объявить «Международное движение «Мемориал» (*) (несуществующую организацию) экстремистской организацией.
«Комитету стало известно, что Министерство юстиции России подало иск в Верховный суд с просьбой о присвоении такого статуса. Судебное разбирательство назначено на 9 апреля и, как сообщается, пройдет в закрытом режиме. Представители организации «Мемориал» официально не уведомлены, и ни общественность, ни юристы «Мемориала» (*) не будут иметь доступа к тексту какого-либо решения. Комитет рассматривает это как преднамеренное сокрытие информации с целью защиты незаконных действий от международного контроля.
Если иск будет удовлетворен, вся деятельность организации «Мемориал» (*) будет криминализирована. Любой, кто принимает участие в работе «Мемориала» (*), финансирует её или даже распространяет опубликованные материалы, рискует быть заключенным в тюрьму.
Организация «Мемориал» была удостоена Нобелевской премии мира за многолетнюю работу по документированию военных преступлений, нарушений прав человека и жертв репрессий советской эпохи. Признание такой организации экстремистской является оскорблением основополагающих ценностей человеческого достоинства и свободы выражения мнения.
Норвежский Нобелевский комитет призывает российские власти немедленно отозвать это заявление и прекратить все преследования организации «Мемориал» (*) и ее членов. Комитет также призывает всех международных участников четко высказаться и принять все доступные меры для защиты тех, кто находится в опасности внутри России».
(*) --- «Мемориал» Мемориал, организация «Мемориал», центр «Мемориал», правозащитный центр «Мемориал», международный «Мемориал», «Международный Мемориал», «Международное движение «Мемориал», Международное общественное движение «Мемориал», --- признаны официальными органами, властями, судами в России – иноагентами, НКО-иноагентами, их деятельность запрещена на территории РФ, организации ликвидированы судами, признаны экстремистскими организациями с запретом деятельности на территории Российской Федерации.