Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин

17 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин, сообщил во вторник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

«Руководствуясь принципами гуманности, Президент РФ помиловал 23 осужденных женщины. При принятии решения о помиловании учитывались наличие малолетних или несовершеннолетних детей, отбытый срок наказания, состояние здоровья, участие близких родственников в СВО и другие обстоятельства.

Принятый гуманный акт станет для них шансом для пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитание своих детей», - заявил глава СПЧ.

Отмечается, что указ закрытый, поскольку в нем есть персональные данные помилованных.

В декабре на заседании совета с участием Путина член СПЧ Ева Меркачева выступила с просьбой о помиловании инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Путин попросил правозащитницу направить в Кремль предложения для помилования. Тогда же, в декабре, указанные списки были направлены в Кремль.

«Член СПЧ Ева Меркачева передала Президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании Совета у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список», - сообщил Фадеев 24 декабря.

Помилованные женщины должны иметь возможность вернуться к полноценной жизни и восстановить социальные связи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила особую значимость того, что среди помилованных - мамы, а также родственницы участников специальной военной операции, виден важный шаг по поддержке семей, выполняющих воинский долг.

Москалькова также отметила важную роль СПЧ в принятии решения, - предложения правозащитников, озвученные на последнем заседании, были тщательно проработаны, и их реализация на практике подтверждает эффективность диалога во имя конкретных людей.

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  указ  помилование  женщины  мамы  дети  СВО  СПЧ  Фадеев  Ева Меркачева  Москалькова 

Лента новостей

21:59 Общество Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин

06:12 Город (Москва и область) До 11 градусов тепла ожидаются в Москве днем во вторник 17 марта

19:24 В мире Визит Трампа в КНР могут отложить из-за конфликта с Ираном — Белый дом

09:16 Общество Уголовная ответственность грозит за администрирование террористических интернет-ресурсов

08:49 Город (Москва и область) Минувшей ночью более полусотни БПЛА сбито над территорией Московского региона - Минобороны

Актуальные материалы

15:50 Город (Москва и область) Москва оптимизирует расходы из-за снижения роста доходов бюджета - Собянин

14:00 В мире Путин: убийство Хаменеи и членов его семьи - циничное нарушение всех норм морали и права

10:46 В мире Иран готовит самые мощные удары в ответ на гибель аятоллы Хаменеи

12:09 В мире Трамп начинает массированные удары, призывая иранцев захватить власть - Bloomberg

08:24 Город (Москва и область) В Москве и регионе прогнозируются оттепели, дождь и подтопления

11:21 В России Рост тарифов ЖКХ в ряде регионов чрезмерный - Председатель Госдумы

