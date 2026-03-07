Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин

17 марта — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании 23 осужденных женщин, сообщил во вторник председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.



«Руководствуясь принципами гуманности, Президент РФ помиловал 23 осужденных женщины. При принятии решения о помиловании учитывались наличие малолетних или несовершеннолетних детей, отбытый срок наказания, состояние здоровья, участие близких родственников в СВО и другие обстоятельства.



Принятый гуманный акт станет для них шансом для пересмотра жизненных ориентиров, реализации положительных планов на будущее и воспитание своих детей», - заявил глава СПЧ.



Отмечается, что указ закрытый, поскольку в нем есть персональные данные помилованных.



В декабре на заседании совета с участием Путина член СПЧ Ева Меркачева выступила с просьбой о помиловании инвалидов и женщин с детьми, которые осуждены впервые за совершение нетяжкого и ненасильственного преступления. Путин попросил правозащитницу направить в Кремль предложения для помилования. Тогда же, в декабре, указанные списки были направлены в Кремль.



«Член СПЧ Ева Меркачева передала Президенту список. Я ее абсолютно поддерживаю. На заседании Совета у нее не было списка, и она обозначила те категории осужденных, которые, по ее мнению, могут быть помилованы. Президент попросил список. Она подготовила такой список», - сообщил Фадеев 24 декабря.



Помилованные женщины должны иметь возможность вернуться к полноценной жизни и восстановить социальные связи, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Федеральный омбудсмен отметила особую значимость того, что среди помилованных - мамы, а также родственницы участников специальной военной операции, виден важный шаг по поддержке семей, выполняющих воинский долг.



Москалькова также отметила важную роль СПЧ в принятии решения, - предложения правозащитников, озвученные на последнем заседании, были тщательно проработаны, и их реализация на практике подтверждает эффективность диалога во имя конкретных людей.