Общество     26.03.2026 15:14

«Белая книга» об экологии Донбасса и Новороссии презентована в ТАСС

26 марта — Mossovetinfo.ru — Презентация масштабного исследования состояния экологии регионов Донбасса и Новороссии - «Белой книги» - прошла в пресс-центре ТАСС.
Все материалы будут в публичном доступе, рассказал глава единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология» Александр Закондырин.

«Белая книга» стала первым комплексным экспертным трудом, который дает научную оценку реального состояния экосистем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Вокруг этой темы было много спекуляций и фейков, теперь у российской и мировой общественности есть возможность узнать правду - материалы будут в публичном доступе.
Книга важна не только как документ оценки ущерба, но и как рабочая система координат. Она позволяет понять, где нужны первоочередные меры, где потребуется многолетний цикл восстановления, какие технологии следует применять и какие ресурсы должны быть мобилизованы. Иначе говоря, она задает масштаб и рамки для экологического восстановления региона», - сообщил Закондырин.

Книга подготовлена ФГБУ «ВНИИ Экология» при участии академиков Российской академии наук. Исследования велись «Южным» филиалом института, открытым в ноябре 2024 года в городе Донецке.

По данным первой за постсоветский период комплексной оценки, прямой экологический ущерб затронул прежде всего леса, почвы, водные объекты и заповедные территории. Авторы «Белой книги» отмечают, что с 2014 по 2025 год только в ДНР было уничтожено более 20 тыс. га лесных насаждений, а площадь заминированных лесов составила более 23 тыс. га. В ЛНР было уничтожено свыше 50 тыс. га лесов, более 105 тыс. га леса заминировано. Также был нанесен ущерб особо охраняемым природным территориям, таким как «Аскания-Нова», «Степь Донецкая», «Святые горы» и «Меотида».

Для регионов, вернувшихся в состав России, экологические вопросы являются одними из приоритетных, поскольку напрямую влияют на качество жизни людей

Издание включает несколько разделов: лес, вода, особо охраняемые территории, объекты негативного воздействия на окружающую среду. В книге описаны также острые вопросы, содержатся рекомендации.

