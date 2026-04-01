01.04.2026

Производственные мощности ракетного Центра имени Хруничева перенесут из Москвы в Омск

Теги:  Роскосмос  Центр имени Хруничева  ракета-носитель семейства «Ангара»  производство  Омск  «Полет» 

1 апреля — Mossovetinfo.ru — Производственные мощности ракетного центра имени М. В. Хруничева будут переведены из Москвы в Омск, заявил на заседании в Совете Федерации глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Что касается омской площадки. Действительно, мы из Фили (район Москвы – ред.) перевозим все производственные мощности Центра Хруничева в Омск, — сообщил Баканов.

Руководитель «Роскосмоса» также сообщил сенаторам, что в настоящее время в России насчитывается 110 профильных предприятий, которые расположены в 30 регионах, общая численность сотрудников, задействованных в отрасли, составляет 165 тысяч человек.

По словам Баканова помимо предприятий госсектора, в стране успешно работают и более 10 частных космических предприятий, где трудятся свыше 10 тысяч специалистов.

В конце января в ходе презентации по ракетным проектам заместителя гендиректора Роскосмоса сообщил, что производство ракеты-носителей семейства «Ангара» будет перенесено на предприятие «Полет» в Омске.

Напомним, что 13 сентября 2025 года Президент России Владимир Путин принял участие в открытии Национального космического центра, созданного на территории Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева.

