17 июня. Mossovetinfo.ru – Узнать, когда в доме будет отключена горячая вода, москвичи могут с помощью различных приложений и сервисов, сообщается на портале mos.ru.



График отключения горячей воды можно на официальном портале мэра и правительства Москвы, с помощью сервиса «МОЭК. Онлайн», и мобильных приложений «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». Кроме того, москвичи могут обратиться за информацией в Единую справочную службу правительства Москвы, где можно получить информацию у голосового помощника.



Ранее сообщалось, что график отключения горячей воды в Москве был опубликован на сайте МОЭК.