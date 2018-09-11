11 сентября. Mossovetinfo.ru – Объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник стал самым популярным в Москве во время празднования Дня города. Об этом сообщает mos.ru.
8 и 9 сентября гостями музеев-заповедников «Коломенское», «Люблино», «Измайлово» стали более 250 тысяч человек.
В число наиболее посещаемых также вошли: музей-заповедник «Царицыно» (более 240 тысяч человек), усадьба Кусково (более 55 тысяч), Музей Москвы (более 40 тысяч) и Музей космонавтики (более 16 тысяч посещений).
80 городских музеев 8 и 9 сентября работали бесплатно. Всего за два дня музеи посетили более 880 тысяч человек.
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