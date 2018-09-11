11 сентября. Mossovetinfo.ru – В связи с проведением традиционного осеннего велопарада, ряд улиц в Москве перекроют 16 сентября, сообщает Единый транспортный портал столицы.



Для движения автомобилей будут перекрыты Звездный бульвар, дублер Проспекта Мира, улицы Бориса Галушкина и Космонавтов, Ростокинский проезд, Русаковская, Рубцовская и Лефортовская набережные, набережная Академика Туполева, Сыромятническая, Московрецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные, улица Хамовнический вал, Новодевичья, Саввинская, Ростовская, Смоленская и Краснопресненская набережная, улица 1905 года и Мантулинская улица.



Ограничения движения вводятся с 12:00, улицы будут открывать для движения автомобилей по мере прохождения колоны велопарада.