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Город (Москва и область)
18.03.2019, 20:03
Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка
18 марта. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная ветка соединит Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на ее ...
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Город (Москва и область)
18.03.2019, 16:44
18 марта стало самым теплым днем с начала 2019 года
18 марта. Mossovetinfo.ru – Понедельник, 18 марта стал самым теплым днем с начала года, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. По слов...
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Город (Москва и область)
18.03.2019, 15:29
Власти Москвы продолжат модернизацию Боткинской больницы - Собянин
18 марта. Mossovetinfo.ru – Модернизация Боткинской больницы планируется продолжить, заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения больницы. По словам Собянина, несмотря на то, что за п...