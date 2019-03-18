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Город (Москва и область)     18.03.2019 20:03

Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

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Теги:  железная дорога  электрички  транспорт 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная ветка соединит Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на ее председателя Юлиану Княжевскую.

На участке длиной около 10 километров появятся четыре станции. С них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).

На станции МЖД Кутузово можно будет сделать пересадку на станцию метро «Кутузовская» и одноименную станцию МЦК, а со станции Камушки – на станцию Тестовская Смоленского направления МЖД, станции метро «Деловой центр» и «Шелепиха», а также на одноименные станции МЦК.

Кроме того, эти четыре станции станут частью МЦД-4, а Камушки и Беговая – частью МЦД-1.


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Карта места

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Теги: 
железная дорога  электрички  транспорт 

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