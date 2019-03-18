18 марта. Mossovetinfo.ru – Новая железнодорожная ветка соединит Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на ее председателя Юлиану Княжевскую.



На участке длиной около 10 километров появятся четыре станции. С них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).



На станции МЖД Кутузово можно будет сделать пересадку на станцию метро «Кутузовская» и одноименную станцию МЦК, а со станции Камушки – на станцию Тестовская Смоленского направления МЖД, станции метро «Деловой центр» и «Шелепиха», а также на одноименные станции МЦК.



Кроме того, эти четыре станции станут частью МЦД-4, а Камушки и Беговая – частью МЦД-1.