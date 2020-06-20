20 июня. Mossovetinfo.ru - Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение в Москве, устранены. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.



На некоторых улицах столицы из-за сильного дождя в субботу образовались подтопления, которые повлияли на движение транспорта.



Ранее синоптики сообщали, что в субботу в Москве ожидаются проливные грозовые дожди, местами возможен град. При грозе ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение действует до конца дня.