20 июня. Mossovetinfo.ru - Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение в Москве, устранены. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.
На некоторых улицах столицы из-за сильного дождя в субботу образовались подтопления, которые повлияли на движение транспорта.
Ранее синоптики сообщали, что в субботу в Москве ожидаются проливные грозовые дожди, местами возможен град. При грозе ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение действует до конца дня.
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