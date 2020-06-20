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Город (Москва и область)     20.06.2020 18:35

Крупные подтопления, влияющие на дорожное движение в Москве, устранены - дептранс

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Теги:  транспорт  подтопления  погода 

20 июня. Mossovetinfo.ru - Все крупные подтопления, влияющие на дорожное движение в Москве, устранены. Об этом сообщает департамент транспорта столицы.

На некоторых улицах столицы из-за сильного дождя в субботу образовались подтопления, которые повлияли на движение транспорта.

Ранее синоптики сообщали, что в субботу в Москве ожидаются проливные грозовые дожди, местами возможен град. При грозе ожидаются порывы ветра, которые могут достигать 20 метров в секунду. Экстренное предупреждение действует до конца дня.


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Теги: 
транспорт  подтопления  погода 

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