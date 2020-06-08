8 июня. Mossovetinfo.ru – Масочно-перчаточный режим сохранится в Москве несмотря на снятие ограничений, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



Даже после снятия основных ограничений, в общественных местах и в общественном транспорте москвичи обязаны будут использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.



Кроме того, на предприятиях необходимо будет соблюдать все санитарные нормы.



Режим самоизоляции отменяется в Москве с 9 июня. Также с 9 июня в Москве отменяется еще ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Полностью снять введенные ограничений планируется в несколько этапов до 23 июня.