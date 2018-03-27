Мавзолей и Красную площадь закроют 31 марта

27 марта. Mossovetinfo.ru - Мавзолей Ленина закроют на 31 марта для посетителей. Кроме того? Будет ограничен доступ на Красную площадь. Об этом сообщили Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.



Огорчения введения из-за выпуска слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища.