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Город (Москва и область)     27.03.2018 18:03

Мавзолей и Красную площадь закроют 31 марта

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Теги:  ФСО 

27 марта. Mossovetinfo.ru - Мавзолей Ленина закроют на 31 марта для посетителей. Кроме того? Будет ограничен доступ на Красную площадь. Об этом сообщили Центре по связям с прессой и общественностью ФСО.

Огорчения введения из-за выпуска слушателей Московского высшего общевойскового командного ордена Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменного училища.

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Карта места

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Теги: 
ФСО 

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