23 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве в четверг, 23 января.



Сообщается, что с утра и до 18:00 в четверг, 23 января в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.



Водителям на дорогах рекомендуется быть внимательными и осторожными, снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений. Рекомендуется не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабозакрепленных конструкций.