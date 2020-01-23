23 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве в четверг, 23 января.
Сообщается, что с утра и до 18:00 в четверг, 23 января в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.
Водителям на дорогах рекомендуется быть внимательными и осторожными, снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений. Рекомендуется не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабозакрепленных конструкций.
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