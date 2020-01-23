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Город (Москва и область)     23.01.2020 08:41

МЧС предупредило об усилении ветра в Москве 23 января

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Теги:  МЧС  предупреждение  ветер 

23 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве в четверг, 23 января.

Сообщается, что с утра и до 18:00 в четверг, 23 января в Москве ожидается усиление ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

Водителям на дорогах рекомендуется быть внимательными и осторожными, снизить скорость движения, соблюдать дистанцию, избегать резких маневров и перестроений. Рекомендуется не парковать автомобиль вблизи деревьев и слабозакрепленных конструкций.


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Теги: 
МЧС  предупреждение  ветер 

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