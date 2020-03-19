19 марта. Mossovetinfo.ru – Информация о якобы проведенном в мэрии Москвы совещании по карантину из-за коронавируса является клеветой, сообщает пресс-служба мэрии.
Ранее telegram-канал Baza сообщил, что в мэрии Москвы прошло совещание, на котором было принято решение объявить карантин в Москве, если количество заболевших коронавирусной инфекцией в городе превысит 800 человек.
Пресс-служба назвала это сообщение клеветой и сообщила, что никаких совещаний не проводилось и никаких подобных решений не принималось.
Москвичей просят не поддаваться на провокации и руководствоваться только официальной информацией оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Москве.
Ранее Министерство обороны России опровергло сообщения в соцсетях о введении в Москве комендантского часа в связи с короранвирусом.
Также ранее сообщалось, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в Москве выросло до 98 человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией.
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