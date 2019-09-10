Другие материалы
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Город (Москва и область)
10.09.2019, 15:50
Мосгоризибрком признал состоявшимися выборы в Мосгордуму
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Мосгоризбирком признал состоявшимися и действительными выборы в Мосгордуму седьмого созыва, прошедшие в Москве 8 сентбяря, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбу...
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Город (Москва и область)
10.09.2019, 15:02
В 2019 году фестиваль «Круг света» пройдет на 9 площадках
9 сентября. Mossovetinfo.ru – В 2019 году Московский международный фестиваль «Круг света» пройдет на 9 площадках, среди которых ряд будет использоваться впервые, сообщает РИА Новости. Среди н...
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Город (Москва и область)
10.09.2019, 14:26
Ряд улиц в центре Москвы перекроют 15 сентября в связи с проведением велофестиваля
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют 14 и 15 сентября в связи с проведением «Осеннего велофестиваля» и благотворительного велозаезда «ТеатРалли», сообщается на официальн...