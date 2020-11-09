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Город (Москва и область)     09.11.2020 17:31

Московским водителям рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю

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Теги:  Департамент транспорта  рекомендация  автомобили  зима 

9 ноября. Mossovetinfo.ru – Департамент транспорта Москвы в своем telegram-канале рекомендовал московским водителям сменить летнюю резину на зимнюю.

«Мы переобули все автомобили ЦОДД — зима совсем близко. И вам советуем — не ждите заморозков и снега. Переобуйтесь сейчас и сберегите нервы и время потом», - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, прошедшей ночью температура воздуха в Москве опустилась ниже 0 градусов. Кроме того, московское управление МЧС опубликовало предупреждение о том, что вечером в Москве ожидается гололедица.


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Теги: 
Департамент транспорта  рекомендация  автомобили  зима 

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