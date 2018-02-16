Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     16.02.2018 19:49

Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  Московская область  погода  ухудшение  снегопад  гололед  безопасность 

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В связи с прогнозом о заметном ухудшении в московском регионе погодных условий в ближайшую неделю, региональные власти сообщают о готовности к работе в этих условиях и призывают к осторожности на дорогах.

По данным Метеобюро, ожидается выпадение осадков до 10 см. На дорогах возможны гололедица и налипание снега.

Транспортный комплекс Москвы рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах 17 и 18 февраля из-за снегопада и сообщил о готовности к работе в условиях непогоды.
«Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в условиях непогоды и сделает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным. В случае необходимости технические службы Транспортного комплекса Москвы приложат все усилия для оперативного ввода движения в график», - сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Дорожные предприятия Московской области также готовы к ухудшению погодных условий в регионе
«Все транспортные и дорожные предприятия Московской области готовы к ухудшению погодных условий в регионе. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего дня и в течение всей следующей недели в Подмосковье ожидаются осадки в виде снега. В настоящее время дорожные службы области работают в штатном режиме. В работах по зимнему содержанию региональных дорог задействовано более 300 единиц специализированной техники», - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Столичная ГИБДД предупредила водителей о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за снегопада, начавшегося 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  Московская область  погода  ухудшение  снегопад  гололед  безопасность 

Возврат к списку

Лента новостей

01:15 В мире США будут добиваться экстрадиции вмешавшихся в выборы россиян

22:00 В мире Обвинение по статье «Сговор против США» предъявлено 13 россиянам

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

17:30 Происшествия Следствие возбудило дело по факту смерти в детсаду ребенка не вернувшегося с прогулки

16:51 Город (Москва и область) В 2018 году планируется освободить земельные участки для строительства Северного дублера Кутузовского проспекта

Актуальные материалы

19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями

14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора

17:15 Происшествия Крушение самолета Ан-148 рейса № 703 сообщением: Домодедово – Орск – ОБЗОР

12:26 Мнения Решение суда заблокировать ролик «по Дерипаске» Навальный считает «актом цензуры» и призывает везде распространять ролик

08:36 Город (Москва и область) С 9 февраля на 25 площадках в Москве и 40 ярмарках в Подмосковье стартует Масленица – обзор

21:11 Город (Москва и область) В поселке станции Внуково власти Москвы изымают для госнужд жилье в пяти многоквартирных домах в целях реконструкции автодороги

13:14 Город (Москва и область) ЦИК России признал незаконным и отменил решение Мособлизбиркома о назначении «школьного референдума»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru