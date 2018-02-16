Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю

16 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В связи с прогнозом о заметном ухудшении в московском регионе погодных условий в ближайшую неделю, региональные власти сообщают о готовности к работе в этих условиях и призывают к осторожности на дорогах.



По данным Метеобюро, ожидается выпадение осадков до 10 см. На дорогах возможны гололедица и налипание снега.



Транспортный комплекс Москвы рекомендует водителям быть аккуратнее на дорогах 17 и 18 февраля из-за снегопада и сообщил о готовности к работе в условиях непогоды.

«Транспортный комплекс Москвы полностью готов к работе в условиях непогоды и сделает все для того, чтобы ваше передвижение по Москве было максимально быстрым и комфортным. В случае необходимости технические службы Транспортного комплекса Москвы приложат все усилия для оперативного ввода движения в график», - сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.



Дорожные предприятия Московской области также готовы к ухудшению погодных условий в регионе

«Все транспортные и дорожные предприятия Московской области готовы к ухудшению погодных условий в регионе. По прогнозу синоптиков, с сегодняшнего дня и в течение всей следующей недели в Подмосковье ожидаются осадки в виде снега. В настоящее время дорожные службы области работают в штатном режиме. В работах по зимнему содержанию региональных дорог задействовано более 300 единиц специализированной техники», - сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



Столичная ГИБДД предупредила водителей о необходимости соблюдать осторожность на дорогах из-за снегопада, начавшегося 16 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.