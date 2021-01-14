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Город (Москва и область)     14.01.2021 08:34

Москва лидирует в рейтинге Минэкономразвития по качеству электронных услуг

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Теги:  госуслуги  электронные услуги  Минэкономразвития  Сергунина  Нататья Сергунина 

14 января. Mossovetinfo.ru – Москва стала лидером в России по качеству предоставления электронных государственных услуг. Рейтинг составило Минэкономразвития.

Столица набрала 87,81 балла. тройку лидеров также вошли Московская (85,37 балла) и Тульская (85,32 балла) области.

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы, отметила, что власти постоянно совершенствуют московскую экосистему. Осенью 2020 года был запущен городской благотворительный сервис, а в конце года — сервис для поиска пропавших домашних животных. «Развитие цифровой среды — требование времени и важный показатель городского комфорта», — цитирует Сергунину mos.ru.

Москвичам на данный момент доступно более 370 электронных услуг и сервисов.

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Теги: 
госуслуги  электронные услуги  Минэкономразвития  Сергунина  Нататья Сергунина 

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