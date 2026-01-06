 
Актуальные темы: переговоры
Город (Москва и область)     08.01.2026 16:45

Москвичей предупреждают о сильном снегопаде до конца дня 9 января

8 января — Mossovetinfo.ru — Москвичей предупреждают о сильном снегопаде до конца дня 9 января, по данным синоптиков, к утру 10 января сугробы в столице могут вырасти более чем на 30 сантиметров. ЦОДД рекомендовал москвичам использовать общественный транспорт из-за снегопада.

«С 21:00 8 января и до конца дня 9 января в столице ожидается сильный снегопад, который будет сопровождаться метелью и усилением ветра до 18 метров в секунду». Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Менее чем за двое суток в столице может выпасть почти две трети месячной нормы осадков. Прирост свежевыпавшего снега к утру 10 января может составить свыше 30 сантиметров, отметил Бирюков.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) из-за снегопада рекомендовал москвичам использовать общественный транспорт для поездок по городу, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными на подъемах и спусках с мостов и эстакад, соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, не оставлять автомобили под деревьями и шаткими конструкциями, а также отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт.

