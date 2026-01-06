Другие материалы
08.01.2026, 16:45
Москвичей предупреждают о сильном снегопаде до конца дня 9 января
8 января — Mossovetinfo.ru — Москвичей предупреждают о сильном снегопаде до конца дня 9 января, по данным синоптиков,...
06.01.2026, 12:00
В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили мероприятия
6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве в рождественские праздники около 35 площадок подготовили тематические меропр...
06.01.2026, 11:46
В Москве на Рождество ожидаются минус пять — семь градусов и небольшие снегопады
6 декабря — Mossovetinfo.ru — В Москве на Рождество ожидаются минус пять — семь градусов и небольшие снегопады, а к к...