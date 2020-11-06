6 ноября. Mossovetinfo.ru – Москвичи, чьи дома вошли в программу реновации жилья, будут получать уведомления об этапах программы в личном кабинете на портале mos.ru и на электронную почту, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Новая услуга стала доступна в рамках расширения сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».
На электронную почту и в личный кабинет на портале участникам программы будут приходить письма с предложением новой квартиры и бланк заявления о согласии на предложенный вариант. В дальнейшем туда же будут приходить проекты договора о переселении. Таким образом, участники программы смогут ознакомиться с этими документами до того, как встретятся с представителями органов власти.
Первые уведомления в ноябре получат жители 22 домов, расположенных в четырех московских районах.
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