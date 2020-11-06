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Город (Москва и область)     06.11.2020 14:55

Москвичи будут получать уведомления об этапах программы реновации по электронной почте

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Теги:  программа реновации жилья  сервисы  программа реновации  жилье  электронная почта  реновация жилья  уведомления  снос пятиэтажек  реновация 

6 ноября. Mossovetinfo.ru – Москвичи, чьи дома вошли в программу реновации жилья, будут получать уведомления об этапах программы в личном кабинете на портале mos.ru и на электронную почту, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Новая услуга стала доступна в рамках расширения сервиса «Помощь при переезде в рамках программы реновации».

На электронную почту и в личный кабинет на портале участникам программы будут приходить письма с предложением новой квартиры и бланк заявления о согласии на предложенный вариант. В дальнейшем туда же будут приходить проекты договора о переселении. Таким образом, участники программы смогут ознакомиться с этими документами до того, как встретятся с представителями органов власти.

Первые уведомления в ноябре получат жители 22 домов, расположенных в четырех московских районах.


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Теги: 
программа реновации жилья  сервисы  программа реновации  жилье  электронная почта  реновация жилья  уведомления  снос пятиэтажек  реновация 

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