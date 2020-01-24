24 января. Mossovetinfo.ru – Компания «МКМ-Логистика», которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов в Москве, на своей официальной странице в Instagram объявила конкурс по отслеживанию правильного вывоза мусора в столице.
Конкурс запущен для жителей Западного и Юго-Западного административных округов.
Если жители в данных округах увидят, что баки для вторсырья и для смешанных отходов грузят в одну машину, они должны заснять это на видео, отправить видео в компанию, где указать адрес и дату погрузки и компания выплатит приславшим вознаграждение в 5 тысяч рублей.
Также сообщается, что в отношении водителей мусоровозов, которые допустят подобные ошибки, будут приняты самые жесткие меры.
Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Во всех дворах установили по два контейнера: синие – для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, серые – для остальных отходов. Вывоз мусора также осуществляется раздельно. Программа направлена на сокращение числа захораниваемых отходов и увеличение числа отходов, направляемых на вторичную переработку.
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