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Город (Москва и область)     24.01.2020 18:14

Москвичи могут получить 5 тысяч рублей за видезапись о неправильном вывозе мусора

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Теги:  вывоз мусора  мусор  нарушения  вознаграждение 

24 января. Mossovetinfo.ru – Компания «МКМ-Логистика», которая занимается вывозом и утилизацией бытовых отходов в Москве, на своей официальной странице в Instagram объявила конкурс по отслеживанию правильного вывоза мусора в столице.

Конкурс запущен для жителей Западного и Юго-Западного административных округов.

Если жители в данных округах увидят, что баки для вторсырья и для смешанных отходов грузят в одну машину, они должны заснять это на видео, отправить видео в компанию, где указать адрес и дату погрузки и компания выплатит приславшим вознаграждение в 5 тысяч рублей.

Также сообщается, что в отношении водителей мусоровозов, которые допустят подобные ошибки, будут приняты самые жесткие меры.

Программа раздельного сбора мусора стартовала в Москве 1 января 2020 года. Во всех дворах установили по два контейнера: синие – для сбора бумаги, пластика, стекла и металла, серые – для остальных отходов. Вывоз мусора также осуществляется раздельно. Программа направлена на сокращение числа захораниваемых отходов и увеличение числа отходов, направляемых на вторичную переработку.


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Теги: 
вывоз мусора  мусор  нарушения  вознаграждение 

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