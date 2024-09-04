Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областного правительства

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областного правительства. Хайкин станет совмещать две должности зампреда и министра благоустройства, будет курировать благоустройство, спорт, культуру, объекты культурного наследия.



«Более десяти лет Михаил Владимирович глубоко погружен в проблематику Подмосковья. С 2014 он курировал блок вопросов архитектурно-художественного облика региона. В 2018 году возглавил первое в стране министерство благоустройства», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.



Михаил Хайкин до принятия решения в Мособлдуме встретился со всеми со всеми фракциями. Хайкин сказал: «обсудили вопросы, которые были адресованы к новому блоку. Будем взаимодействовать».



В правительстве Московской области Хайкин работает с 2014 года. В 2015-м он стал главным архитектором Подмосковья. А в 2018-м году возглавил первое в стране Министерство благоустройства.