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Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областного правительства
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областног...
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04.09.2024, 11:36
День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Фейерверков в Москве во время проведения Дня города не будет, сообщил журналистам мин...
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04.09.2024, 06:53
Переменная облачность, без осадков и до 27 градусов тепла ожидаются в столичном регионе 4 сентября
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Комфортная погода с переменной облачностью, без осадков и до 27 градусов тепла ожидают...