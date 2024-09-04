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Город (Москва и область)     05.09.2024 13:51

Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областного правительства

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Теги:  Михаил Хайкин  Правительство Московской области  назначение  согласование  Мособлдума  зампред  министр 

5 сентября — Mossovetinfo.ru — Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областного правительства. Хайкин станет совмещать две должности зампреда и министра благоустройства, будет курировать благоустройство, спорт, культуру, объекты культурного наследия.

«Более десяти лет Михаил Владимирович глубоко погружен в проблематику Подмосковья. С 2014 он курировал блок вопросов архитектурно-художественного облика региона. В 2018 году возглавил первое в стране министерство благоустройства», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Михаил Хайкин до принятия решения в Мособлдуме встретился со всеми со всеми фракциями. Хайкин сказал: «обсудили вопросы, которые были адресованы к новому блоку. Будем взаимодействовать».

В правительстве Московской области Хайкин работает с 2014 года. В 2015-м он стал главным архитектором Подмосковья. А в 2018-м году возглавил первое в стране Министерство благоустройства.

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Теги: 
Михаил Хайкин  Правительство Московской области  назначение  согласование  Мособлдума  зампред  министр 

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