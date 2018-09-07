7 сентября. Mossovetinfo.ru – Второй день подряд на МЦК устанавливается рекорд пассажиропотока, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter.



В четверг, 6 сентября, поезда «Ласточка» перевезли по МЦК более 452 тысяч пассажиров.



Предыдущий рекорд был установлен 5 сентября, когда услугами МЦК воспользовалась 451 тысяча пассажиров.