7 сентября. Mossovetinfo.ru – Второй день подряд на МЦК устанавливается рекорд пассажиропотока, сообщается в официальном аккаунте московского метрополитена в Twitter.
В четверг, 6 сентября, поезда «Ласточка» перевезли по МЦК более 452 тысяч пассажиров.
Предыдущий рекорд был установлен 5 сентября, когда услугами МЦК воспользовалась 451 тысяча пассажиров.
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