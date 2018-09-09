Город (Москва и область) 09.09.2018, 14:20 Завершается фестиваль «Цветочный джем»

9 сентября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Цветочный джем» завершается в Москве в воскресенье, сообщает портал mos.ru. Фестиваль стал одним из самых масштабных за всю историю московских уличных...