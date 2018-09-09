Другие материалы
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 14:35
В День города метро и МЦК перевезли 5,7 миллиона пассажиров
9 сентября. Mossovetinfo.ru – В первый день празднования Дня города в субботу, 8 сентября, московский метрополитен и МЦК перевезли за 24 часа 5,7 миллиона пассажиров, что на треть больше, чем в обы...
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 14:20
Завершается фестиваль «Цветочный джем»
9 сентября. Mossovetinfo.ru – Фестиваль «Цветочный джем» завершается в Москве в воскресенье, сообщает портал mos.ru. Фестиваль стал одним из самых масштабных за всю историю московских уличных...
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Город (Москва и область)
09.09.2018, 13:13
Выборы мэра Москвы: явка на 12:00 – 8,2%
9 сентября. Mossovetinfo.ru – По состоянию на 12:00, явка на выборах мэра Москвы составляет 8,17%, сообщил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В 2013 году явка на это же время сос...