3 июня. Mossovetinfo.ru – Композитные шпалы из переработанного пластика начали укладывать на Бутовской линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.



В настоящий момент укладка композитных шпал проходит на открытом участке линии между станциями «Улица Скобелевская» и «Улица Горчакова». Работы проводятся в ночное время, когда нет движения поездов.



Композитные шпалы прочнее деревянных и служат в пять раз дольше – более 50 лет. Они не накапливают влагу и не подвержены гниению. Это особенно важно на Бутовской линии метрополитена, большая часть которой проходит на поверхности и больше подвержена влиянию погоды. Всего до 2021 года на линии будет уложено более 11 тысяч композитных шпал.