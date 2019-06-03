3 июня. Mossovetinfo.ru – Композитные шпалы из переработанного пластика начали укладывать на Бутовской линии метро, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В настоящий момент укладка композитных шпал проходит на открытом участке линии между станциями «Улица Скобелевская» и «Улица Горчакова». Работы проводятся в ночное время, когда нет движения поездов.
Композитные шпалы прочнее деревянных и служат в пять раз дольше – более 50 лет. Они не накапливают влагу и не подвержены гниению. Это особенно важно на Бутовской линии метрополитена, большая часть которой проходит на поверхности и больше подвержена влиянию погоды. Всего до 2021 года на линии будет уложено более 11 тысяч композитных шпал.
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