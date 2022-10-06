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Город (Москва и область)     06.10.2022 07:10

На горячей линии 122 по вопросам частичной мобилизации начали принимать обращения от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

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Теги:  частичная мобилизация  горячая линия 122 

6 октября, Mossovetinfo.ru - Звонки, обращения от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам частичной мобилизации начали принимать на горячей линии 122 ежедневно с 08:00 до 20:00, - сообщается на сайте горадминистрации.

Все обращения будут направляться в специальные группы разбора спорных случаев, созданные при военкоматах.

За последние дни после обращения компаний и повторного анализа было отозвано 377 повесток на сотрудников 20 предприятий из стратегически важных сфер экономики и системы жизнеобеспечения города, - сообщали ранее городские власти.

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Теги: 
частичная мобилизация  горячая линия 122 

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