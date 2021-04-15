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Город (Москва и область)     15.04.2021 12:19

На Комсомольской площади оптимизируют систему организации движения

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Теги:  организация движения  Департамент транспорта  Комсомольская площадь 

15 апреля. Mossovetinfo.ru — К майским праздникам на Комсомольской площади будет оптимизирована система организации движения, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Необходимость оптимизации вызвана строительными работами РЖД по реконструкции железнодорожных путей в районе площади. Кроме того, в майские праздники на Комсомольской площади растет поток автомобилей, так как увеличивается количество пассажиров на вокзалах.

В связи с этим мэр Москвы дал поручение пересмотреть организацию движения в районе Комсомольской площади.

Планируется, что будет изменен режим работы светофоров, пересмотрена схема парковки у вокзалов, также будут изменены развороты. Более подробная информация об изменении схемы движения в районе Комсомольской площади станет известна в течение двух недель.

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Карта места

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Теги: 
организация движения  Департамент транспорта  Комсомольская площадь 

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