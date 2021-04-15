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Город (Москва и область)
15.04.2021, 12:48
Рестораторы попросили Собянина построить летние кафе на месте парковок
15 апреля. Mossovetinfo.ru — На месте некоторых московских парковок предложили построить летние кафе, с соответствующим письмом в мэрию Москвы обратилась Федерация рестораторов и отельеров России совм...
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Город (Москва и область)
15.04.2021, 12:19
На Комсомольской площади оптимизируют систему организации движения
15 апреля. Mossovetinfo.ru — К майским праздникам на Комсомольской площади будет оптимизирована система организации движения, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы. Необход...
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Город (Москва и область)
15.04.2021, 11:42
В Москве выявлено максимальное число новых случаев COVID-19 с 28 января
15 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 455 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное число новых случаев заражения за сутки ...