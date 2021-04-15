На Комсомольской площади оптимизируют систему организации движения

15 апреля. Mossovetinfo.ru — К майским праздникам на Комсомольской площади будет оптимизирована система организации движения, сообщается в telegram-канале департамента транспорта Москвы.



Необходимость оптимизации вызвана строительными работами РЖД по реконструкции железнодорожных путей в районе площади. Кроме того, в майские праздники на Комсомольской площади растет поток автомобилей, так как увеличивается количество пассажиров на вокзалах.



В связи с этим мэр Москвы дал поручение пересмотреть организацию движения в районе Комсомольской площади.



Планируется, что будет изменен режим работы светофоров, пересмотрена схема парковки у вокзалов, также будут изменены развороты. Более подробная информация об изменении схемы движения в районе Комсомольской площади станет известна в течение двух недель.