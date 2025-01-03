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Город (Москва и область)
06.01.2025, 18:48
На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00
6 января — Mossovetinfo.ru — «На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а также 149 маршрутов наземно...
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Город (Москва и область)
04.01.2025, 10:39
«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлен в столичном регионе до 14 января
4 января — Mossovetinfo.ru — В Москве и Московской области до 14 января продлен «желтый» уровень погодной опасности и...
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Город (Москва и область)
03.01.2025, 11:00
С 2011 года в Москве реставрировали фактически четвертую часть объектов культурного наследия города - Собянин
3 января — Mossovetinfo.ru — С 2011 года в Москве реставрировали более 2300 зданий и памятников — фактически четвертую ч...