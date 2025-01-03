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Город (Москва и область)     06.01.2025 18:48

На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00

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Теги:  Рождество  транспорт  Москва  трансляция 

6 января — Mossovetinfo.ru — «На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта — до 03:30» - сообщил ранее мэр Москвы в своем Telegram-канале.

Также ЦОДД напоминает, что в связи с проведением Рождественских мероприятий 6 и 7 января будет временно закрыто движение в районе Храма Христа Спасителя
Движение будет закрыто:
— с 16:00 6 января до 3:00 7 января в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной;
— с 18:00 6 января до 3:00 7 января на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

В праздник Рождества Христова на российских телеканалах и портале Патриархия пройдет прямая трансляция Патриаршего богослужения

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Теги: 
Рождество  транспорт  Москва  трансляция 

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