Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город     03.02.2018 22:57

На востоке Москвы дерево упало на контактную сеть - уточнение

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  снег  дерево  падение  трамвай  контактная сеть  Мосгортранс  Собянин 

3 февраля. Как уточняют РИА Новости, Мосгортранс опроверг падение дерева на трамвай на востоке Москвы: дерево упало на контактную сеть, движение трамваев на участке было приостановлено. 

В то же время мэр Москвы Сергей Собянин, в своем канале в telegram, пишет, что «Из-за снега и льда уже упали семь деревьев, и, похоже, это только начало».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  снег  дерево  падение  трамвай  контактная сеть  Мосгортранс  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

22:57 Город На востоке Москвы дерево упало на контактную сеть - уточнение

21:43 Город На востоке Москвы дерево упало на трамвай под тяжестью снега

20:59 В мире Российским олигархам в Великобритании предстоит объяснить происхождение их средств

20:24 Город Метели и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидается в столичном регионе 4 февраля - МЧС

20:04 Город «Аэрофлот» в «Шереметьево» из-за погодных условий изменил расписание 48 рейсов

Актуальные материалы

13:13 В мире CAS оправдал 28 российских спортсменов и восстановил их результаты на ОИ-2014 в Сочи

15:53 Общество Масштабные арт-объекты украсят площадки фестиваля Московская Масленица»

11:00 В мире Кто попал в «Кремлевский доклад» США. Список

10:48 Мнения Собянин прокомментировал попадание в «Кремлевский доклад»

09:54 В мире США ввели новые санкции против России. Список лиц и компаний

16:29 Город Какие дома не будут сносить в рамках программы реновации жилья

22:08 Другое На Олимпиаду в Пхёнчхане МОК допустил только 169 российских спортсменов

13:50 Город Как минимум 218 домов, имеющих архитектурную ценность, сохранят в рамках реновации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru