27 апреля. Mossovetinfo.ru - Началась проходка еще двух тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Началась проходка тоннеля от «Воронцовой» до «Улицы Новаторов». Также стартовала проходка тоннеля от «Стремянки» до «Ржевской». На этом участке метро уже пройдены все 6 тоннелей - от «Авиамоторной» до «Стромынки».



Ранее в субботу заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин заявил, что строительство БКЛ завершено на 50%.