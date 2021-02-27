11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно
20:53 Город (Москва и область) Собянин: нужно пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас
20:38 Общество Венедиктов предложил досрочно завершить голосование по памятнику на Лубянке
18:34 Общество Перенос выборов в Госдуму нереален и нецелесообразен - ЦИК
11:14 Город (Москва и область) Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»
21:12 Город (Москва и область) Голосование по вопросу установки памятнику на Лубянке остановлено досрочно
07:32 Город (Москва и область) Две новые темы появились на портале «Наш город»
07:25 Общество Более тысячи новых заданий для самопроверки появилось в «МЭШ»
10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления