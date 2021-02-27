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Город (Москва и область)     27.02.2021 11:14

Началась вакцинация добровольцев исследования вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт»

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Теги:  COVID-19 

27 февраля. Mossovetinfo.ru - В рамках исследования однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» начала вакцинация добровольцев. Как сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек.

«Спутник Лайт» — первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». Существует гипотеза, что уже после первой прививки у человека может выработаться достаточный уровень антител, поэтому было решено провести исследование,

Если гипотеза подтвердится, «Спутник Лайт» можно будет использовать в комбинации со «Спутником V» для ревакцинации тех, кто уже вакцинировался либо уже переболел. 

Препарат уже прошел две фазы испытаний. 17 февраля Минздрав одобрил переход к третьей фазе испытаний. Исследование будет проведено на двух группах, при этом, слепым методом некоторым участникам испытаний будет введена не вакцина, а препарат-имитатор. 18 феварля мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте объявил о начале международных клинических исследований вакцины «Спутник Лайт».

О том, как записаться на исследование, и какие есть противопоказания, можно узнать на mos.ru.

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Теги: 
COVID-19 

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