19 сентября. Mossovetinfo.ru – Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.



Сергунина, занимающая пост заместителя мэра Москвы с октября 2010 года, будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.



Ранее руководившая Аппаратом Анастасия Ракова будет заниматься вопросами социальной политики в ранге заместителя мэра Москвы.