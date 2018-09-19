19 сентября. Mossovetinfo.ru – Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы. Об этом сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.
Сергунина, занимающая пост заместителя мэра Москвы с октября 2010 года, будет курировать блок вопросов, связанных с культурой, туризмом и развитием предпринимательства.
Ранее руководившая Аппаратом Анастасия Ракова будет заниматься вопросами социальной политики в ранге заместителя мэра Москвы.
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